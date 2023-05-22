Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом

 

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії - рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише "Європейська правда".

За словами Чернєва, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.

Крім того, документ визнає злочини Росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.

"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", - констатував Чернєв.

Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", - зазначив Чернєв.

Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений". "Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - додав депутат.

Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.

Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0787  0,03 0,07 37,6080  0,02 0,05
EUR 40,0993  0,04 0,11 40,9487  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес