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Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом
18:08 22.05.2023 |
Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в Росії - рашизмом.
Про це повідомив голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, пише "Європейська правда".
За словами Чернєва, на сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.
Крім того, документ визнає злочини Росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також "план Маршалла" для України, зазначив нардеп.
"На сесії асамблеї в Люксембурзі ми добилися прийняття надзвичайно сильної декларації, яка буде мати далекосяжні політичні наслідки", - констатував Чернєв.
Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.
"Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані", - зазначив Чернєв.
Депутат наголосив, що завдяки цьому рішенню "фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений". "Парламентарі країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами", - додав депутат.
Як відомо, президент Володимир Зеленський наполягає, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити її членство в НАТО.
Україну не влаштує жодне інше рішення саміту НАТО у Вільнюсі в липні, окрім реальних кроків щодо її членства в Альянсі, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.
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