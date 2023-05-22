Борги українців за електроенергію будуть відображатись у кредитній історії

YASNO та Українське бюро кредитних історій почали співпрацю. Відтепер бюро отримуватиме інформацію про клієнтів, які накопичили заборгованість за спожиту електроенергію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YASNO.

Відтепер заборгованість за спожиту електроенергію інформація буде відображатись в їхній кредитній історії. У майбутньому - це впливатиме на рішення банку про видачу займу клієнту.

Нагадаємо, кредитна історія клієнта - це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати. Вона надається різними установами (банками, фінансовими та лізинговими компаніями та ін.) та зберігається у базі даних Українського бюро кредитних історій.

При цьому, станом на 1 травня 2023 року в Україні побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 мільярда гривень.

Як пояснили в YASNO, дане рішення було прийнято для того, щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію.

Відтепер клієнт, який підпадає під критерії, визначені постачальником, звернеться за отримання кредиту, то кредитор буде бачити його кредитну історію включно з інформацією щодо заборгованості за спожиту електроенергію.Це дозволить оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту.

"Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність. Сьогодні важливо, щоб усі клієнти відчували відповідальність та сплачували за отримані комунальні послуги у повному обсязі, бо це дозволить енергетикам і на далі тримати енергетичний фронт", - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.