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В Міноборони натякнули, коли F-16 будуть патрулювати небо України
09:23 22.05.2023 |
Винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені. В Міноборони України натякнули на "військово-повітряний блокбастер".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністерства.
"Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 в небі України! Ми захистимо наше небо!", - пише пресслужба Міністерства оборони України.
F-16 для України
Нещодавно прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте заявили про спільну роботу над створенням коаліції винищувачів для передачі Україні F-16.
Низка країн заявили про готовність передати нашим воїнам свої літаки, однак Сполучені Штати Америки деякий час забороняли початок навчань для наших пілотів. Вже під час саміту G7 голова Білого Дому Джо Байден заявив про те, що Штати підтримують спільні зусилля союзників й партнерів щодо підготовки військових на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
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