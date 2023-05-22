Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.

Новий пакет включає:

* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

* Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

* Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

* Боєприпаси для руйнування;

* Броньовані мостові системи;

* Броньовані санітарні машини;

* Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

* Техніка логістичного забезпечення;

* Тепловізійні системи;

* запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" - йдеться у повідомленні Пентагону.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.