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Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн
09:17 22.05.2023 |
Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.
Новий пакет включає:
* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
* Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
* Боєприпаси для руйнування;
* Броньовані мостові системи;
* Броньовані санітарні машини;
* Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
* Техніка логістичного забезпечення;
* Тепловізійні системи;
* запасні частини та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" - йдеться у повідомленні Пентагону.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.
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