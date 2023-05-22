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АНАЛІТИКА

Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн

Боєприпаси до HIMARS, снаряди, Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні на $375 млн

 

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Як зазначається, оголошення нового пакету відбувається після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

Допомога вартістю до 375 мільйонів доларів виділяється шляхом застосування особливого президентського повноваження, яке дозволяє вилучати обладнання зі складів Міністерства оборони для України без додаткових процесів узгодження.

Новий пакет включає:

* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
* Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
* протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
* Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
* Боєприпаси для руйнування;
* Броньовані мостові системи;
* Броньовані санітарні машини;
* Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
* Техніка логістичного забезпечення;
* Тепловізійні системи;
* запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі" - йдеться у повідомленні Пентагону.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги. Це викликало побоювання, що кошти на підтримку Києва можуть незабаром вичерпатись.
Ключові теги: США
 

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