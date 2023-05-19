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АНАЛІТИКА

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

 

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де візьме участь у саміті Ліги арабських держав.

"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Наші пріоритети - повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих, представлення нашої Формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими", - зазначив президент.

Ще одним пріоритетом є "захист мусульманської спільноти України". "Разом з нами - Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, - мусульмани", - також написав Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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