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АНАЛІТИКА

Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії

 

Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії - eTranslation, завдяки чому переклад законодавств країн ЄС українською, і навпаки, здійснюватиметься ефективніше, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки, українське законодавство тепер може бути перекладено мовами країн ЄС", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

eTranslation - це безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів 24 мовами ЄС.

У міністерстві зазначили, що для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі.

"Усе це стало можливим у межах участі в програмі ЄС "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася 2022 року, та завдяки спільній роботі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з DG Translate та DG Connect", - підсумували в Мінцифри.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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