Фінансові новини
- |
- 19.05.23
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії
10:39 19.05.2023 |
Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії - eTranslation, завдяки чому переклад законодавств країн ЄС українською, і навпаки, здійснюватиметься ефективніше, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Тепер ми можемо перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки, українське законодавство тепер може бути перекладено мовами країн ЄС", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.
eTranslation - це безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів 24 мовами ЄС.
У міністерстві зазначили, що для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі.
"Усе це стало можливим у межах участі в програмі ЄС "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася 2022 року, та завдяки спільній роботі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з DG Translate та DG Connect", - підсумували в Мінцифри.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У РНБО уточнили, що Зеленський візьме участь у саміті G7 онлайн
ТОП-НОВИНИ
|Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії
|США дозволять союзникам передати F-16 Україні – CNN
|Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
|Норвегія передає Україні до восьми РСЗВ M270 і розширить участь у навчанні українців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного Суду
|Прес-служба Офісу президента не повідомляє про зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським
|Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg
|Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний
|Пентагон не заперечує проти надання Україні винищувачів F-16 іншими країнами - Politico
|Саміт Ради Європи підтримав «формулу миру» Зеленського
Бізнес
|Маск не зміг переконати суд зняти заборону на публікацію висловлювань у соціальних мережах без схвалення юристів
|Volkswagen продає російські активи за ціною до 125 мільйонів євро: отримав схвалення Кремля
|Європа розробляє Закон про ШІ, щоб регулювати моделі, такі як ChatGPT. Він встановлює 4 категорії ризику таких систем
|Купівля Microsoft ігрового гіганта Activision за $69 мільярдів: ЄС схвалив угоду
|Meta почала тестувати ШІ-інструмент для створення реклами
|Швеція будує електричну дорогу, що дозволяє заряджати електромобілі під час руху
|Quick Resume на ПК у Windows — Microsoft розглядає перенесення функції Xbox, що дозволяє миттєво відновлювати гру