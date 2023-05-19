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США дозволять союзникам передати F-16 Україні – CNN
09:01 19.05.2023 |
Адміністрація президента Джо Байдена протягом останніх тижнів дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм передати винищувачі F-16 в Україну.
Про це CNN розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає телеканал, союзники та Конгрес дедалі сильніше тиснуть на Білий дім з вимогою передати Україні F-16.
Водночас, за даними джерел, адміністрації нічого не відомо про будь-які офіційні запити від союзників щодо передачі F-16, а співробітникам Державного департаменту, які зазвичай відповідають за оформлення документів для схвалення таких передач третім сторонам, не було сказано приступати до роботи.
Кілька європейських країн, зокрема, Нідерланди заявили про готовність передати F-16 Україні. Але через чутливі технології, які мають літаки, США мають надати дозвіл на передачу їх третім сторонам.
У Вашингтоні висловили готовність надавати союзникам такі дозволи.
Очікується, що це питання стане предметом переговорів на наступному саміті НАТО у Вільнюсі.
Раніше портал Yahoo News отримав у розпорядження документ ВПС США, в якому йдеться, що навчальна програма для українських пілотів на F-16 може становити чотири місяці.
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