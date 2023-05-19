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АНАЛІТИКА

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували

23:52 18.05.2023 |

Політика

 

Суд обрав запобіжний захід колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Обраний запобіжний захід був визначений у вигляді тримання під вартою терміном до 14 липня.

Також є можливість внесення застави у розмірі близько 107 мільйонів гривень.

Що відомо про Князєва

Всеволод Князєв закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, Український державний морський технічний університет та Одеську національну юридичну академію. Суддею він став ще у 2013 році, а у 2017 році його призначили суддею Верховного суду.

Вже через чотири роки - у 2021 році - пленум Верховного суду вирішив обрати його головою. Він офіційно обійняв посаду 1 грудня 2021 року.

При цьому 15 травня 2023 року стало відомо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Його затримали та помістили в ізолятор на період до обрання запобіжного заходу.

16 травня пленум Верховного суду підтримав дострокове припинення повноважень Князєва. Рішення підтримали 140 суддів Верховного суду, двоє проголосували проти.

Сьогодні, 18 травня, Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання під вартою Князєва.

Відео натему:
За матеріалами: РБК-Україна
 

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