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ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного Суду
14:25 18.05.2023 |
Вища рада правосуддя (ВРП) у четвер задовольнила подання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо надання дозволу на взяття під варту ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, викритого в корупційних діяннях.
"Подання задоволено. Проголосували всі 14 членів ВРП", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВРП.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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