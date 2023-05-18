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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Росія за кілька хвиль атак випустила 30 ракет по Україні, з них 29 знищили, - Залужний
09:39 18.05.2023 |
Російська армія під час чергової масованої атаки випустила по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За його словами, із 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.
"Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування", - написав Залужний.
Він повідомив, що ворог випустив ракети із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.
Також із кораблів у Чорному морі - шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет", - проінформував Залужний.
Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
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