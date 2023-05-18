Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Саміт Ради Європи підтримав «формулу миру» Зеленського

 

Четвертий саміт Ради Європи схвалив підсумкову резолюцію, в якій заявив про політичну підтримку українського прочитання «формули миру».

Про це повідомляє з Рейк'явіка кореспондент "Європейської правди".

Документ, який ухвалили президенти та голови урядів держав-членів Ради Європи, висловлює "повну підтримку Україні та її народу" і гарантує, що світ "буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

При цьому держави-члени Ради Європи також наголосили, що обирають те бачення дороги до миру, яке просуває Україна.

"Без відповідальності не може бути тривалого миру, і ми підтримуємо принципи справедливого і тривалого миру, викладені у "формулі миру" президента Зеленського", - підкреслює документ.

Таким чином, саміт Ради Європи став першим великим міжнародним форумом, що офіційно підтвердив український план досягнення миру. До складу РЄ входять 46 держав.

Відео на тему:
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,2157
 0,54

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1896  0,08 0,21 37,7486  0,06 0,15
EUR 40,4032  0,04 0,11 41,2721  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес