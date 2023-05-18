Саміт Ради Європи підтримав «формулу миру» Зеленського

Четвертий саміт Ради Європи схвалив підсумкову резолюцію, в якій заявив про політичну підтримку українського прочитання «формули миру».

Про це повідомляє з Рейк'явіка кореспондент "Європейської правди".

Документ, який ухвалили президенти та голови урядів держав-членів Ради Європи, висловлює "повну підтримку Україні та її народу" і гарантує, що світ "буде з Україною стільки, скільки буде потрібно".

При цьому держави-члени Ради Європи також наголосили, що обирають те бачення дороги до миру, яке просуває Україна.

"Без відповідальності не може бути тривалого миру, і ми підтримуємо принципи справедливого і тривалого миру, викладені у "формулі миру" президента Зеленського", - підкреслює документ.

Таким чином, саміт Ради Європи став першим великим міжнародним форумом, що офіційно підтвердив український план досягнення миру. До складу РЄ входять 46 держав.

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