Спецпосланник Китаю Лі Хуей зустрівся в Києві з Кулебою

Міністр закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба заявив спеціальному посланнику Китаю Лі Хуею, який перебував з дводенним візитом в Україні, про неприйнятність "мирних планів", які передбачали б втрату української території або заморожування конфлікту. Про це повідомила в середу, 17 травня, пресслужба українського міністерства.

Під час зустрічі обговорювались питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

"Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кулеба наголосив на важливості участі Китаю в реалізації української "формули миру", "зернової угоди", гарантуванні ядерної безпеки. Також обговорбвалась "довгострокова перспектива розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм".

Китайський спецпосланник Хуей

Лі Хуей перебував в Україні 16-17 травня. Агенція AFP із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляла про його заплановану зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак чи відбулася вона, поки офіційно не відомо.

Після України китайський спецпосланник має відвідати Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Міністерство закордонних справ КНР анонсувало, що в рамках турне він має намір спілкуватися з усіма сторонами щодо "політичного врегулювання" війни РФ проти України.

26 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін поговорив з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни. Тоді він анонсував, що відправить до Києва офіційного представника Китаю, щоби допомогти провести "поглиблену комунікацію" щодо політичного врегулювання війни.

Лі Хуей є спецпредставником китайського уряду з питань Євразії. В 2009-2019 році він працював послом у Росії, а незадовго до від'їзду в Пекін отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль "Орден дружби".