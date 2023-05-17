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АНАЛІТИКА

Ердоган заявив про продовження «зернової угоди» на два місяці

 

Чорноморська зернова ініціатива функціонуватиме протягом ще двох місяців, заявив у середу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Зусиллями нашої країни, підтримкою наших російських друзів і внеском наших українських друзів було ухвалено рішення про продовження Угоди про "Чорноморський зерновий коридор" ще на два місяці", - написав він у середу в твіттері.

"Ми продовжимо наші зусилля, щоб забезпечити виконання всіх умов угоди та її продовження в наступному періоді. Крім того, наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких суден із портів "Миколаїв" і "Ольвія". Ми вдячні їм за це", - написав також президент Туреччини.

"Ми сподіваємося, що ми побачимо дні, коли війна між Росією та Україною закінчиться спочатку постійним припиненням вогню, а потім миром. Я хотів би висловити вдячність президенту Росії пану Путіну за його щиру підтримку наших зусиль у цьому процесі. Я також хотів би подякувати президенту України пану Зеленському за його конструктивну співпрацю. Я також хотів би подякувати генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй пану Гутеррешу за його зусилля в цьому процесі", - зазначив він.

Як повідомлялося, Чорноморську зернову ініціативу підписали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" в умовах триваючої війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджує, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягає на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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