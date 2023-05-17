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АНАЛІТИКА

СБУ викрила блогерів, які «засвітили» роботу ППО під час удару по Києву 16 травня

14:10 17.05.2023 |

Політика

 

Служба безпеки викрила блогерів, які "засвітили" роботу ППО під час ракетного удару РФ по Києву 16 травня. Також було заблоковано онлайн-камери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці встановили шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ.


"У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах", - розповіли в СБУ.

Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

"За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них - інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора", - повідомили правоохоронці.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

"При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями фактичного проживання фігурантів, де було вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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