На саміті РЄ створили реєстр збитків України від агресії РФ

У рамках саміту Ради Європи в Ісландії було створено міжнародний реєстр збитків, завданих Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це у вівторок, 16 травня, оголосив на саміті президент Франції Еммануель Макрон. Він закликав усі країни брати активну участь у веденні документації, за допомогою якої Москву зможуть притягнути до відповідальності.

Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що новий реєстр дасть змогу країнам Ради Європи спільно фіксувати збитки, завдані РФ, щоб створити "необхідну основу для відновлення України". Міжнародна база даних внесе ясність завдяки "загальним даним", зазначив Шольц.

"Коли ми думаємо про відновлення, надзвичайно важливим юридичним елементом є наявність цього реєстру збитків, щоб забезпечити справедливість для постраждалих", - сказала своєю чергою голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), цитує AP. А за словами британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, такий реєстр має стати "лише однією з низки міжнародних ініціатив, створених для забезпечення відповідальності за злочини, скоєні в Україні".

Натомість прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що створення реєстру збитків є "реальним першим кроком на шляху до пошуку рішення, як компенсувати звірства і збитки, які Росія завдає Україні".

Четвертий саміт лідерів 46 держав-членів Ради Європи (РЄ) розпочався 16 травня в столиці Ісландії Рейк'явіку. Головна мета зустрічі - обговорення ситуації, що склалася на континенті внаслідок російської агресії проти України. Про те, що під час саміту оголосять про створення реєстру збитків України від агресії РФ, стало відомо заздалегідь. На думку експертів, це стане першим кроком для притягнення Росії до фінансової відповідальності.