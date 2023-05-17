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Великобританія і Нідерланди формуватимуть винищувальну коаліцію для України
23:54 16.05.2023 |
Прем'єр-міністри Великобританії Ріші Сунак і Нідерландів Марк Рютте домовилися під час зустрічі в рамках саміту Ради Європи в Ісландії про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України. Про це у вівторок, 16 травня, повідомили в британському уряді.
"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак - Ред.) і прем'єр-міністр Марк Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку в усьому: від вишколу (українських пілотів - Ред.) до закупівлі винищувачів F-16", - цитує британський мовник BBC текст заяви з Даунінґ-стріт.
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У повідомленні наголошується, що британський "прем'єр-міністр підтвердив своє переконання в тому, що законне місце України - в НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги в забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади".
Навчати пілотів ЗСУ згодилась Бельгія - ОПУ
Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак відреагував на заяву британського уряду. "Нам потрібні винищувачі і ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія", - написав він у Telegram-каналі.
Водночас президент України Володимир Зеленський нагадав у своєму щоденному вечірньому відеозверненні до українців, що під час візиту до Лондона домовився з Сунаком про створення винищувальної коаліції для України, в тому числі з проведенням вишколу українських пілотів. "Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім!", - сказав він.
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