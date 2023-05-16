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Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади
18:28 16.05.2023 |
Судді Верховного Суду на пленумі у вівторок висловили недовіру й достроково припинили повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції.
За таке рішення проголосували 140 суддів зі 142 суддів, присутніх на пленумі. Рішення ухвалювали шляхом таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень голови Верховного Суду внаслідок висловлення недовіри.
Пленум Верховного Суду затвердив результати голосування відповідною постановою.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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