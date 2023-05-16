Затриманого на хабарі голову Верховного Суду Князєва позбавили посади

"Кожний парламент має дотримуватися своїх зобов'язань. Це означає, що якщо ви визначили склад делегації в ПАРЄ, то цим депутатам треба дозволити робити свою роботу" - наголосив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.