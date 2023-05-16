У ПАРЄ знають про заборону виїзду Гончаренка за кордон і вимагають її зняти – Тіні Кокс

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс розраховує, що Київ якнайшвидше вирішить проблему з дозволом для нардепа Олексія Гончаренка відвідувати заходи асамблеї.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я знаю про проблеми, які виникли в Україні у члена ПАРЄ Гончаренка. Я сподіваюся, що ці проблеми вирішаться належним чином, і я для цього вже написав лист спікеру Ради" - сказав Тіні Кокс.

Президент ПАРЄ не вважає, що ця проблема взагалі є наслідком російської агресії.

"Кожний парламент має дотримуватися своїх зобов'язань. Це означає, що якщо ви визначили склад делегації в ПАРЄ, то цим депутатам треба дозволити робити свою роботу. Рада Європи - це не кав'ярня, де ви можете обирати, чи дозволяти депутатові щось робити, чи не дати йому дозвіл" - наголосив він.

За словами Кокса, член ПАРЄ повинен мати право виконувати роботу незалежно від того, чи він в опозиції чи в коаліції, чи він незалежний, чи близький до уряду.





"Але я сподіваюся, що ця проблема не критична. Київ має вирішити її якнайшвидше" - заявив президент ПАРЄ.

Нагадаємо, минулого тижня у "Європейській солідарності" поскаржилися на "політичний тиск" у парламенті, тому що нардепа Олексія Гончаренка не випустили на конференцію ПАРЄ.