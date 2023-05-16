СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання газу з газотранспортної системи України, власнику - бізнесмену Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній було повідомлено про підозру.

"До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у понеділок.

Як свідчать дані судово-економічної експертизи, протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Згідно з матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які спочатку передбачалися на закупівлю блакитного палива.

"Фактично йдеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі", - зазначається у повідомленні.

Шахрайська схема полягала в тому, що облгази, які були підконтрольні Фірташу, купували паливо у підконтрольної йому компанії. Однак насправді отримували менше ніж 30% від сплаченого розміру газу.

Дефіцит, який утворився через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, яке перебувало у власності держави, - облгази відбирали "недоотримане" паливо з газотранспортної системи України.

"При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу", - зазначається у повідомленні.

Надалі підозрювані виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. З року в рік завдані для держави збитки фігуранти нарощували.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та місцях проживання організаторів шахрайської схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" та п'ятьом керівникам облгазів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них п'ятьом фігурантам про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від українського правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

Комплексні заходи щодо викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.