Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн

 

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання газу з газотранспортної системи України, власнику - бізнесмену Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній було повідомлено про підозру.

"До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у понеділок.

Як свідчать дані судово-економічної експертизи, протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Згідно з матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, які спочатку передбачалися на закупівлю блакитного палива.

"Фактично йдеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі", - зазначається у повідомленні.

Шахрайська схема полягала в тому, що облгази, які були підконтрольні Фірташу, купували паливо у підконтрольної йому компанії. Однак насправді отримували менше ніж 30% від сплаченого розміру газу.

Дефіцит, який утворився через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, яке перебувало у власності держави, - облгази відбирали "недоотримане" паливо з газотранспортної системи України.

"При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30% від загальної вартості відібраного газу", - зазначається у повідомленні.

Надалі підозрювані виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. З року в рік завдані для держави збитки фігуранти нарощували.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та місцях проживання організаторів шахрайської схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе Енергія" та п'ятьом керівникам облгазів повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них п'ятьом фігурантам про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони переховуються від українського правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

Комплексні заходи щодо викриття злочину проводили співробітники СБУ спільно з БЕБ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7702
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3196  0,04 0,12 37,8313  0,01 0,03
EUR 40,5804  0,08 0,21 41,3817  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес