Фінансові новини
- |
- 15.05.23
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
11:58 15.05.2023 |
Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а також вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві британського уряду в понеділок.
На Даунінг-стріт нагадали, що у лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів.
Це буде зроблено, щоб підтримати зусилля України щодо створення нових українських військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.
"Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків", - сказано у заяві британського уряду.
Як зазначено, ця підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які Україна обрала для себе як найкращі.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 травня, перебуватиме з візитом у британській столиці Лондоні.
У понеділок британський уряд повідомив, що надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км, а також ракети до систем ППО.
Зеленський відвідує Лондон після візитів до Рима, Берліна, Парижа цими вихідними. У Берліні президент України заявив, що вірить в успіх домовленості про "коаліцію винищувачів" на тлі своїх візитів до європейських столиць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|СБУ повідомила про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній у розкраданні понад 18 млрд грн
ТОП-НОВИНИ
|Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
|Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО
|Міністри фінансів і керівники банків G7 підтримали збільшення підтримки України до $44 млрд і готові запроваджувати нові санкції проти РФ
|Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів
|У парламенті Швейцарії ухвалили нове рішення про реекспорт зброї в Україну
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
|Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
|Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
Бізнес
|Ілон Маск йде з посади гендиректора Twitter
|Google інтегрує ШІ до свого пошуковика: як це працює
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter