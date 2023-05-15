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АНАЛІТИКА

Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності та ракети ППО

 

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.

Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, пише "Європейська правда".

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км", - йдеться в заяві уряду.

"Усе це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває", сказано у повідомленні.

Також вказується, що під час сьогоднішньої зустрічі Сунак обговорить з Зеленським, якої підтримки потребує Україна з боку міжнародного співтовариства, як в плані негайної військової техніки, так і в плані довгострокової оборони.

"Прем'єр-міністр працює з партнерами з G7, НАТО та іншими партнерами, щоб надати Україні гарантії та можливості, необхідні для зміцнення та захисту її довгострокової безпеки після закінчення війни, що дозволить Україні зайняти якомога сильнішу позицію для досягнення справедливого та довготривалого миру", - йдеться у заяві.
Ключові теги: Британія
 

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