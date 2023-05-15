Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро

Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини і військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.

"Ми твердо стоїмо на боці України, яка захищає себе від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Так, новий пакет військової допомоги від Німеччини для України включає в себе:

* 18 колісних гаубиць;

* протиповітряна оборона: 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;

* артилерійські боєприпаси;

* 30 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 + 20 бойових машин піхоти MARDER;

* понад 100 бойових броньованих машин.