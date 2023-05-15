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Берлін оголосив пакет допомоги Києву на 2,7 мільярда євро
08:21 15.05.2023 |
Німеччина готує свій найбільший пакет військової підтримки для України. Він включає артилерію, засоби ППО, бойові броньовані машини і військово-інженерні засоби на суму понад 2,7 млрд євро.
Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства у Twitter.
"Ми твердо стоїмо на боці України, яка захищає себе від російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Так, новий пакет військової допомоги від Німеччини для України включає в себе:
* 18 колісних гаубиць;
* протиповітряна оборона: 4 системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS + ракети;
* артилерійські боєприпаси;
* 30 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 + 20 бойових машин піхоти MARDER;
* понад 100 бойових броньованих машин.
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