Фінансові новини
- |
- 12.05.23
- |
- 22:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Rheinmetall створив спільне підприємство з «Укроборонпромом»
22:47 12.05.2023 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall створила спільне підприємство з українським державним підприємством "Укроборонпром", щоб ремонтувати бронетехніку та згодом виробляти танки в Україні. Про це повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger) у інтерв'ю газеті Handelsblatt, опублікованому в п'ятницю, 12 травня.
"Контракти підписані", - заявив він. Завдяки цьому рішенню, наголосив Папперґер, Україна отримує вигоду від комплексної передачі технологій і короткострокового постачання військового обладнання з Німеччини.
За даними видання, співпраця передбачає обслуговування та ремонт бронетехніки в Україні, а паралельно готується виробництво танків. Rheinmetall володітиме 51 відсотком в новій компанії, а також візьме на себе управління компанією. Як уточнює агентство AFP, нині підписана початкова угода, і очікується, що спільне підприємство - за умови офіційного схвалення - почне працювати з середини липня.
Також концерн планує підписати контракти для створення інших спільних підприємств, які будуть займатися боєприпасами і засобами для протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у березні цього року в Rheinmetall повідомили, що ведуть переговори з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні приблизно за 200 мільйонів євро, який би випускав до 400 танків Panther на рік.
Раніше Rheinmetall заявляв про готовність постачати Україні бойові машини піхоти (БМП) Lynx, а також новітні бойові танки Panther. Імовірно, йшлося про модель Panther KF51, яку концерн представив влітку минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів
|У парламенті Швейцарії ухвалили нове рішення про реекспорт зброї в Україну
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
|Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу, - CNN
|«Гєна в курсі справи»: Журналісти оприлюднили свідчення про вплив колаборанта Богуслаєва на нардепа від «Слуги народу»
|Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ
|Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
Бізнес
|Google Pixel Fold - перший смартфон американської компанії, що згинається
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter
|IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx
|Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році