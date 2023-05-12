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АНАЛІТИКА

Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель

 

Китай є важливим партнером для ЄС, проте вже втратив можливість бути посередником у розв'язаній росією війні.

Про це сьогодні у Брюсселі під час дискусії в рамках Європейського саміту з безпеки й оборони заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо діяти дуже обережно й дипломатично, щоб не підштовхнути росію в руки Китаю, та просити Китай скористатися своїм впливом, щоб зупинити війну. Це добре, що президент Сі подзвонив Президенту Зеленському. Коли ми будемо уточнювати нашу стратегію (ЄС - ред.) щодо Китаю, ми маємо бути дуже вимогливими до того, щоб Китай діяв відповідно до власної відповідальності, - ця країна є постійним членом Ради безпеки ООН», - сказав Жозеп Боррель.

Він зауважив, що Китай має великий вплив на росію та може допомогти, щоб зупинити агресію. При цьому Пекін вже втратив можливість відігравати роль посередника, оскільки його «нейтральність» у цій війні росії проти України мала, скоріше, проросійську спрямованість. Між тим, за словами Високого представника ЄС, необмежена дружба між росією і Китаєм має свої межі.

«Це така собі обмежена необмежена дружба. Ця пара є доволі розбалансованою: росія має усього 1 відсоток від світового ВВП, - економічно це можна порівняти, наприклад, з Італією або з Іспанією. На Китай припадає 20 відсотків від світового ВВП. Так, Китай підтримує росію, але поки що він не надавав росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там (в росії) відбувається», - зазначив Боррель.

За його словами, Китай залишається для ЄС важливим партнером, торговельний обіг з яким у товарах та послугах складає близько 2,7 мільярда доларів на день. При цьому Китай залишається для ЄС конкурентом в економіці та противником у цінностях.

«Ми живемо у світі конкуренції. Китай перетворюється на світову потужність, внаслідок власного розміру й потенціалу. Питання не в тому, щоб зупинити Китай у цьому перетворенні, але в тому, як переконати Китай конструктивно використовувати свою потужність, у відповідності з міжнародним правом», - додав Боррель.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів годинну телефонну розмову з Головою КНР Сі Цзіньпіном.
 

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