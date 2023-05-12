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АНАЛІТИКА

Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії

 

Колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник очолить дипломатичне представництво в Бразилії.

Про це в четвер оголосило Міністерство закордонних справ Бразилії, пише "Європейська правда".

"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання агреману на призначення пана Андрія Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Бразилії", - йдеться в повідомленні.

Речнник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді" зазначив, що відомство не коментує призначення послів до виходу відповідних указів президента.

Як переконався кореспондент "Європейської правди", на час написання новини указу про призначення Мельника опубліковано не було.

Першим про призначення заступника голови МЗС на нову посаду повідомило німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українському уряді. За їхніми словами, призначення Мельника свідчить про намір президента Володимир Зеленського "терміново поліпшити відносини з Бразилією".

Напередодні стало відомо, що заступник міністра закордонних справ зустрівся зі спецпредставником бразильського президента Лули да Сілви Селсу Аморімом, який мав донести офіційну позицію Бразиліа щодо повномасштабної війни РФ.

До призначення на посаду в МЗС Андрій Мельник тривалий час працював послом України в Німеччині. Там він запам'ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Крім того, вже під час роботи в Києві Мельник активно критикував свого наступника в Берліні Олексія Макеєва. В інтерв'ю цього тижня він заявив, що Макєєв має "підняти свій зад" і "досягти результату".
Ключові теги: Бразилія
 

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