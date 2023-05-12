Фінансові новини
- |
- 12.05.23
- |
- 00:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
23:46 11.05.2023 |
Колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник очолить дипломатичне представництво в Бразилії.
Про це в четвер оголосило Міністерство закордонних справ Бразилії, пише "Європейська правда".
"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання агреману на призначення пана Андрія Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Бразилії", - йдеться в повідомленні.
Речнник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді" зазначив, що відомство не коментує призначення послів до виходу відповідних указів президента.
Як переконався кореспондент "Європейської правди", на час написання новини указу про призначення Мельника опубліковано не було.
Першим про призначення заступника голови МЗС на нову посаду повідомило німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українському уряді. За їхніми словами, призначення Мельника свідчить про намір президента Володимир Зеленського "терміново поліпшити відносини з Бразилією".
Напередодні стало відомо, що заступник міністра закордонних справ зустрівся зі спецпредставником бразильського президента Лули да Сілви Селсу Аморімом, який мав донести офіційну позицію Бразиліа щодо повномасштабної війни РФ.
До призначення на посаду в МЗС Андрій Мельник тривалий час працював послом України в Німеччині. Там він запам'ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.
Крім того, вже під час роботи в Києві Мельник активно критикував свого наступника в Берліні Олексія Макеєва. В інтерв'ю цього тижня він заявив, що Макєєв має "підняти свій зад" і "досягти результату".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
ТОП-НОВИНИ
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
|Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
|Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
|Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу, - CNN
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ
|Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
Бізнес
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто
|Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008