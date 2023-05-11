Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія

 

Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії - як приватних, так і державних - для відбудови України.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає "Європейська правда".

За словами Віганда, станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.

"Та ми винесли пропозицію криміналізувати порушення обмежувальних заходів ЄС, і відповідні обговорення із іншими інституціями ЄС уже досягли значного прогресу. Це дозволить у випадку ухиляння від санкцій конфіскувати ці активи, що дозволить це зробити у відповідності до закону, у цьому випадку - кримінального права", - пояснив представник Єврокомісії.

Що стосується державних активів Центробанку Росії, то їх так само не можна просто конфіскувати, але Єврокомісія наприкінці минулого року запропонувала інший шлях.

"Ідея полягає в, по суті, роботі з цими активами й використанні прибутків із них. Бо, знову-таки, ми маємо дотримуватись верховенства права і не можемо просто конфіскувати такі активи. Але, згідно з нашим юридичним висновком, можна працювати з цими знерухомленими активами", - додав Віганд.

Напередодні, нагадаємо, генеральний прокурор США Меррік Гарленд уперше санкціонував передання Україні конфіскованих активів російського олігарха з метою відбудови.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9713
  0,0731
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3307  0,01 0,03 37,8641  0,01 0,04
EUR 40,8152  0,01 0,02 41,6356  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес