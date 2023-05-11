Фінансові новини
- |
- 11.05.23
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
17:47 11.05.2023 |
Європейська комісія підтвердила, що розробила юридично прийнятні варіанти використання активів Росії - як приватних, так і державних - для відбудови України.
Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, передає "Європейська правда".
За словами Віганда, станом на зараз на території Європейського Союзу заморожені активи російських фізичних і юридичних осіб, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 24,1 мільярда євро. Санкції не передбачають конфіскації цих активів, оскільки це порушує законодавство.
"Та ми винесли пропозицію криміналізувати порушення обмежувальних заходів ЄС, і відповідні обговорення із іншими інституціями ЄС уже досягли значного прогресу. Це дозволить у випадку ухиляння від санкцій конфіскувати ці активи, що дозволить це зробити у відповідності до закону, у цьому випадку - кримінального права", - пояснив представник Єврокомісії.
Що стосується державних активів Центробанку Росії, то їх так само не можна просто конфіскувати, але Єврокомісія наприкінці минулого року запропонувала інший шлях.
"Ідея полягає в, по суті, роботі з цими активами й використанні прибутків із них. Бо, знову-таки, ми маємо дотримуватись верховенства права і не можемо просто конфіскувати такі активи. Але, згідно з нашим юридичним висновком, можна працювати з цими знерухомленими активами", - додав Віганд.
Напередодні, нагадаємо, генеральний прокурор США Меррік Гарленд уперше санкціонував передання Україні конфіскованих активів російського олігарха з метою відбудови.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу, - CNN
|«Гєна в курсі справи»: Журналісти оприлюднили свідчення про вплив колаборанта Богуслаєва на нардепа від «Слуги народу»
|Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ
|Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Бізнес
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто
|Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008