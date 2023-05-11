Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу, - CNN

Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або ATACMS, про які Україна давно просила.

Як зазначається в публікації, критично важливо, що у Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб території, що утримується Росією, на сході України.

Західний чиновник повідомив CNN, що Великобританія отримала від уряду України запевнення, що ці ракети будуть використовуватися тільки на суверенній території України, а не на території Росії. Офіційні особи Великобританії раніше робили публічні заяви про те, що Крим є суверенною територією України.

