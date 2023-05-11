Фінансові новини
- |
- 11.05.23
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу, - CNN
12:43 11.05.2023 |
Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або ATACMS, про які Україна давно просила.
Як зазначається в публікації, критично важливо, що у Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб території, що утримується Росією, на сході України.
Західний чиновник повідомив CNN, що Великобританія отримала від уряду України запевнення, що ці ракети будуть використовуватися тільки на суверенній території України, а не на території Росії. Офіційні особи Великобританії раніше робили публічні заяви про те, що Крим є суверенною територією України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гєна в курсі справи»: Журналісти оприлюднили свідчення про вплив колаборанта Богуслаєва на нардепа від «Слуги народу»
|Богуслаєв проситься на обмін з Росією - ЗМІ
|Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
|Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
Бізнес
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект
|Через високий рівень забруднення Індія готує заборону дизельних авто
|Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008