Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»

 

Міністр сільського господарства Молдови Владімір Боля в середу заявив, що уряд поки не приєднуватиметься до заборони на імпорт деяких зернових та олійних культур із України.

Про це він сказав в етері телеканалу TVR Moldova, передає "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За словами міністра сільського господарства Молдови, запровадження обмежень на імпорт з України "нічого б не вирішило".

"Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна запровадила б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", - зазначив він.

Боля вказав, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні - загалом було імпортовано близько 177 тонн пшениці та чотири тисячі тонн насіння соняшнику, тоді як елеватори в Молдові дають змогу зберігати близько трьох мільйонів тонн продукції.

Водночас міністр повідомив про додаткові субсидії в розмірі 100 мільйонів леїв, які може виділити уряд Молдови для підтримки молдавських сільгоспвиробників.

Минулого тижня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

У відповідь в українському уряді почали готувати постанову про заборону молдовського імпорту.
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0444
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3200  0,04 0,10 37,8508  0,03 0,07
EUR 40,8080  0,02 0,06 41,6132  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес