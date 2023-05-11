Фінансові новини
- |
- 11.05.23
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова поки що не заборонятиме імпорт агропродукції з України: «Це нічого б не вирішило»
22:57 10.05.2023 |
Міністр сільського господарства Молдови Владімір Боля в середу заявив, що уряд поки не приєднуватиметься до заборони на імпорт деяких зернових та олійних культур із України.
Про це він сказав в етері телеканалу TVR Moldova, передає "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
За словами міністра сільського господарства Молдови, запровадження обмежень на імпорт з України "нічого б не вирішило".
"Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульові результати. Навпаки, Україна запровадила б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було б втрачено", - зазначив він.
Боля вказав, що обсяги імпорту сільськогосподарської продукції з України незначні - загалом було імпортовано близько 177 тонн пшениці та чотири тисячі тонн насіння соняшнику, тоді як елеватори в Молдові дають змогу зберігати близько трьох мільйонів тонн продукції.
Водночас міністр повідомив про додаткові субсидії в розмірі 100 мільйонів леїв, які може виділити уряд Молдови для підтримки молдавських сільгоспвиробників.
Минулого тижня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.
У відповідь в українському уряді почали готувати постанову про заборону молдовського імпорту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемога погрозами: навіщо Київ «запланував» торгову війну з Молдовою
|НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
|Пентагон оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
|Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
|Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
|Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
Бізнес
|Cupra представила новий електричний кросовер Tavascan
|Американська Qualcomm купила ізраїльського виробника мікросхем за $350-400 мільйонів
|Представлено POCO F5 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей 3.2K, MIUI 14 і Android 13
|Представлено POCO F5 - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей, 64-МП камера, NFC і Android 13 та MIUI 14
|Peugeot представила оновлений кросовер 2008
|Вчені навчили дрони контролювати стан електромереж у тунелях
|Постачальника супутникових знімків Maxar викупили з біржі за 6,4 мільярдів доларів