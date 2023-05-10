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НКРЕКП розширила права споживачів на продаж власної електроенергії
23:56 09.05.2023 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) розширила права споживачів на продаж електроенергії, виробленої з власних генеруючих установок.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.
«НКРЕКП прийняла рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації і забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.
Як повідомлялося, НКРЕКП 9 травня розпочинає проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики НЕК «Укренерго».
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