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Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік
14:55 09.05.2023 |
Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки української економіки в умовах війни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
У своєму Twitter Джозвяк написав, що на пленарному засіданні 9 травня парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною 537 голосами "за", тоді як 42 депутати голосували проти і ще 38 утримались.
Згодом заяву опублікувала і пресслужба Європарламенту.
Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.
Нагадаємо, у травні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення скасувати на рік всі мита і квоти на експорт з України як захід підтримки у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.
З лютого цього року ЄС запустив процедуру продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік - спершу з'явилася відповідна пропозиція Єврокомісії, яку згодом підтримав профільний комітет Європарламенту і посли ЄС.
Втім, як відомо, виникли проблеми з експортом сільськогосподарської продукції через невдоволення сусідів України ефектом для їхніх ринків і власних фермерів.
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