Фінансові новини
- |
- 09.05.23
- |
- 10:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
08:46 09.05.2023 |
Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ГВА.
"Нічну атаку було здійснено з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Напередодні окупанти навмисно задіяли рекордну кількість Shahed, щоб виявити і максимально виснажити ППО Києва", - йдеться у повідомленні ГВА.
Повідомляється, що випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей, влучань не допущено.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі
|«Святкова» реформа. Навіщо Зеленський переніс вихідний "день перемоги" на 8 травня
|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
|Україна готує заборону імпорту з Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
|Національний банк прогнозує значне зниження інфляції та повернення економіки до відновлення в цьому році – Інфляційний звіт
|«Майже готові» до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
Бізнес
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Hyundai показав прототип Ioniq 5 із «крабовою ходьбою»
|У Meta заявляють, що кількість шкідливих програм, пов'язаних з ChatGPT, зростає
|Samsung заборонила співробітникам використовувати ChatGPT через ризики для безпеки
|Google разом із Мінцифрою запускає безкоштовний навчальний курс про ШІ
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G