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АНАЛІТИКА

Війська РФ випустили по Києву 15 ракет, сили ППО знищили всі цілі

 

Російські війська сьогодні вночі, 9 травня, завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ГВА.

"Нічну атаку було здійснено з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Напередодні окупанти навмисно задіяли рекордну кількість Shahed, щоб виявити і максимально виснажити ППО Києва", - йдеться у повідомленні ГВА.

Повідомляється, що випущені крилаті ракети, найімовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, у повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей, влучань не допущено.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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