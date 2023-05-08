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9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує встановити 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи.
Він заявив про це у відеозверненні в понеділок.
"Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, начебто перемога в тій війні могла відбутися і без участі якоїсь країни чи народу", - сказав він.
"Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність - єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, що наближає мир", - заявив він.
"Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоча агресор тепер інший, у нього та сама мета - поневолення або знищення. І як тоді ми спиралися на спільну силу вільних народів, так і зараз ми боремося проти зла разом із вільним світом, разом із вільною Європою", - заявив президент.
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|9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
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