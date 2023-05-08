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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Україна готує заборону імпорту з Молдови
08:19 08.05.2023 |
У відповідь на обмеження, введені Молдовою, проти українського агроекспорту в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту.
Про це кореспонденту "Європейської правди" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - Торговий представник України Тарас Качка.
"Ми повідомили Кишинів - будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови",- зазначає посадовець.
За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.
Нагадаємо, в суботу 6 травня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.
Як повідомляється, про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського візаві Миколу Сольського. За його словами, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.
За даними Держстату, за результатами 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна імпортувала з Молдови паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).
Також нагадаємо, що 2 травня Єврокомісія ввела заборону про імпорт вказаних товарів з України до пяти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії, із збереженням їх транзиту.
Заборона діятиме до 5 червня, проте можливе її продовження.
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