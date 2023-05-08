Фінансові новини
- |
- 08.05.23
- |
- 09:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
08:13 08.05.2023 |
Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля в суботу поінформував українського візаві Миколу Сольського про намір Кишинева приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.
Про це повідомило молдовське Міністерство сільського господарства, пише "Європейська правда".
У пресрелізі вказано, що Молдова має намір приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасових заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.
На зустрічі Боля пояснив Сольському, що у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.
"Водночас тенденція експорту вітчизняного зерна є низхідною, витрати на логістику зросли, а ціни на міжнародних біржах обвалилися. Нашим аграріям необхідно максимально ефективно використати запаси зерна та підготуватися до нового сільськогосподарського сезону", - додав він.
Міністр сільського господарства Молдови підкреслив, що Кишинів солідарний із українським народом, який зазнав агресії Росії, та готовий вести "конструктивний діалог із українською владою" для вирішення проблем фермерів обох держав.
За підсумками зустрічі сторони домовилися посилити діалог на міністерському рівні для полегшення обміну інформацією та розвитку зв'язків із членами сільськогосподарської спільноти, ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п'яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.
Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п'яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
|Україна таки збила унікальний російський «Кинджал». Як це сталося
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Майже готові» до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
|Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі «Краяна» - САП
|Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ
|Зеленський у Гаазі: Всі ми хотіли б бачити тут іншого Владіміра
|З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
Бізнес
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект