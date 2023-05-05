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АНАЛІТИКА

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України

 

Рада ЄС погодила виділення 1 млрд євро на закупівлю артилерійських снарядів і, за необхідності, ракет для України, повідомили на сайті інституції.

"Сьогодні Рада ЄС затвердила допомогу на суму євро 1 млрд у рамках Європейського фонду миру (ЄФМ), що сприятиме подальшому зміцненню спроможностей і стійкості України для захисту своєї незалежності, суверенітету й територіальної цілісності, а також для захисту цивільного населення від російської військової агресії", - ідеться в пресрелізі на офіційному сайті ЄС у п'ятницю.

Як повідомляється, з цих коштів буде профінансовано "надання українським Збройним силам артилерійських снарядів калібру 155 мм і, якщо буде потрібно, ракет, які спільно закуплять країни-члени ЄС у європейської оборонної промисловості".

"Сьогоднішнє рішення є ще одним важливим кроком для постачання більшої кількості боєприпасів в Україну. Збройні сили України потребують значної кількості боєприпасів для захисту українського народу та території. Вони потребують їх швидко. Разом із попереднім рішенням щодо швидкого постачання боєприпасів із наявних запасів ми виділяємо на ці цілі 2 млрд євро, довівши загальну суму військової підтримки ЄС Україні до 5,6 млрд євро", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, якого цитує пресслужба.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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