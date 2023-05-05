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АНАЛІТИКА

У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік

 

Німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів і заявив про плани виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

Як пише "Європейська правда", про це сказав генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt.

Rheinmetall вже є найбільшим західним виробником боєприпасів, який виробляє 450 тисяч снарядів на рік.

"Ми можемо розширити наше виробництво до 600 - 700 тисяч артилерійських снарядів на рік", - уточнив Паппергер.

Він додав, що можливе розширення виробництва артилерійських снарядів займе деякий час. Його вартість Паппергер оцінює у 200-250 мільйонів євро.

Нагадаємо, 3 травня ЄС після тижнів суперечок погодив схему спільної закупівлі боєприпасів для України на 1 млрд євро.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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