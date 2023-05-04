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Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі «Краяна» - САП
17:38 04.05.2023 |
Міського голову Одеси Геннадія Труханова взято під варту в рамках розслідування справи щодо одеського заводу "Краян", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
"Справа одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту. Деталі згодом", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в четвер.
Пізніше у своєму повідомленні прокуратура уточнила: "4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі одеського "Краяну" - міському голові Одеси".
За інформацією САП, з огляду на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - зазначено в повідомленні.
У САП нагадують, що одеського міського голову та інших осіб обвинувачують у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн унаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.
Як повідомлялося, 26 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,368 млн грн заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману у справі одеського заводу "Краян".
У 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.
Мера Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян". За результатами розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).
САП 8 жовтня 2018 року направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова.
Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду стосовно зазначеного вище підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.
У лютому 2021 року Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок і направила на новий розгляд справу одеського "Краяну".
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