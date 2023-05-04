Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мера Одеси взято під варту з альтернативою застави в 13,4 млн грн у справі «Краяна» - САП

17:38 04.05.2023 |

Політика

 

Міського голову Одеси Геннадія Труханова взято під варту в рамках розслідування справи щодо одеського заводу "Краян", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Справа одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту. Деталі згодом", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в четвер.

Пізніше у своєму повідомленні прокуратура уточнила: "4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі одеського "Краяну" - міському голові Одеси".

За інформацією САП, з огляду на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави. На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - зазначено в повідомленні.

У САП нагадують, що одеського міського голову та інших осіб обвинувачують у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн унаслідок реалізації схеми придбання в комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Як повідомлялося, 26 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,368 млн грн заступнику міського голови Одеси Павлу Вугельману у справі одеського заводу "Краян".

У 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу держпідприємства "Завод "Краян", за 185 млн грн у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 млн грн. Отримані від мерії 185 млн грн фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності. Однак детективи НАБУ та прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі.

Мера Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана затримали в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" за підозрою в заволодінні коштами місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем із придбання та передання в комунальну власність приміщень колишнього заводу "Краян". За результатами розслідування було повідомлено про підозру кільком посадовим особам Одеської міськради, керівникам і засновникам деяких підприємств за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

САП 8 жовтня 2018 року направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Труханова.

Малиновський райсуд Одеси 9 липня 2019 року повністю виправдав Труханова, його заступника Вугельмана та інших фігурантів, оскільки їхню провину не було доведено. Труханов назвав рішення суду стосовно зазначеного вище підприємства своєю особистою перемогою і "вироком старій системі". Наприкінці липня заступник генерального прокурора - керівник САП Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок.

У лютому 2021 року Апеляція ВАКС скасувала виправдувальний вирок і направила на новий розгляд справу одеського "Краяну".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4942
  0,1243
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3374  0,03 0,09 37,9216  0,04 0,10
EUR 40,9006  0,10 0,24 41,8052  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес