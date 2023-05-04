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АНАЛІТИКА

Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ

 

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Гаазі, закликав створити повноцінний міжнародний трибунал щодо скоєного Росією злочину агресії та розкритикував один із запропонованих форматів, так званий "гібридний" трибунал.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський акцентував, що злочин агресії є первинним злочином Росії, і забезпечити відповідальність за нього можливо лише шляхом створення трибуналу.

"Початок агресивної війни - це злочин, який відрізняється від решти злочинів тим, що містить у собі усе зло інших злочинів. Ми повинні трансформувати досвід Нюрнберзького процесу... Тому ми виступаємо за створення такого трибуналу. Ми хочемо продовжити традицію покарання за злочин агресії - як гарантію її неповторення", - заявив президент.

"Якщо ми хочемо справедливості, ми не повинні шукати виправдання, посилатися на недоліки існуючого міжнародного права. Натомість маємо ухвалювати сміливі рішення, які виправлять ці недоліки. Саме це робили ініціатори Нюрнберзького процесу, саме це ми маємо зробити зараз... Не треба боятися - агресор повинен відчути усю повноту справедливості, спрямовану проти нього. Це наша історична відповідальність", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що очікує повноцінного трибуналу для вищого керівництва РФ, розкритикувавши ідею так званого "гібридного" трибуналу.

"Українські суди забезпечать справедливість за більшість злочинів російських окупантів. І я дуже вдячний МКС та усій команді, що працює з судом задля забезпечення справедливості. Але лише одна інституція спроможна відреагувати на злочин агресії - це трибунал. Трибунал, а не щось гібридне, що дозволить формально "закрити питання". Не компроміс, який дозволив би політикам сказати, що питання нібито вирішене. Потрібен справжній, повноцінний трибунал. І справжня, повноцінна справедливість", - наголосив Володимир Зеленський.

У своїй промові він згадав також, що певно усі "хотіли б бачити тут іншого Владіміра", вочевидь, натякаючи на президента Росії Владіміра Путіна.

Ключові теги: Росія
 

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