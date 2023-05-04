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Зеленський у Гаазі: Всі ми хотіли б бачити тут іншого Владіміра
12:57 04.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський в ході виступу у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі заявив, що "всі хочуть бачити тут іншого Владіміра", маючи на увазі главу Кремля Путіна.
Про це він сказав під час візиту до Гааги, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський висловив сподівання, що Путін буде притягнутий до відповідальності.
"Ми всі хочемо бачити іншого Владіміра тут, у Гаазі", - сказав він, маючи на увазі ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом.
За словами Зеленського, Путін "заслуговує на те, щоб бути засудженим" і доставленим до Гааги.
У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.
Раніше в адміністрації угорського прем'єра Віктора Орбана заявили, що не будуть заарештовувати російського лідера, якби той приїхав в країну, попри ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Детальніше про те, як мають переслідувати РФ за злочин агресії, в відеоінтерв'ю "ЄвроПравді" розповів головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ, Антон Кориневич.
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