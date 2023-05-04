Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні

США у середу, 3 травня, оголосили про надання нового озброєння Україні у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Загальна вартість нового пакета допомоги складає 300 млн доларів. До нього увійшли:

* додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм гаубиці;

* 155-мм артилерійські снаряди;

* 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

* ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

* системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;

* авіаційні ракети Hydra-70;

* стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;

* боєприпаси для розчищення перешкод;

* вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

* випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

* запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - зазначають у Пентагоні.

Варто зауважити, що Україна вперше отримає від США Hydra 70 - некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.









