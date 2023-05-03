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Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
19:29 03.05.2023 |
Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили рішення надати EUR1 млрд на закупівлю боєприпасів для Збройних сил України.
Відповідне рішення ухвалили в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (COREPER), повідомляє на своїй сторінці у твіттері Швеція, яка головує в ЄС.
"Посли ЄС схвалили рішення про заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України в розмірі EUR1 млрд на спільні закупівлі боєприпасів і ракет", - ідеться в повідомленні. Подробиць рішення немає.
Як відомо, раніше між членами блоку існували розбіжності. Зокрема, Франція наполягала на тому, щоб у виробництві боєприпасів були використані складові виключно з країн ЄС і Норвегії, проти чого виступила Польща, яку підтримали інші країни Союзу.
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