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Кремль заявив, що Україна спробувала завдати удару дронами по резиденції Путіна
15:56 03.05.2023 |
У ніч на середу була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента Росії Володимира Путіна, він не постраждав, стверджує Кремль. Там назвали передбачувану атаку замахом на Путіна і пригрозили заходами у відповідь.
Офіційно Україна не прокоментувала удари дронів.
У пресслужбі Володимира Зеленського BBC Україна відповіли, що не мають інформації про так звані нічні атаки на Кремль, і зазначили, що усі зусилля Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих.
Що каже Кремль
Україна цієї ночі спробувала завдати удару безпілотниками по Кремлю, заявила пресслужба президента Росії.
Згідно із заявою пресслужби, постраждалих внаслідок цієї атаки немає.
Як повідомляє російська агенція "РИА Новости", два БпЛА були націлені на Кремль.
"В результаті вжитих військовими та спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок їх падіння та розльоту осколків постраждалих та матеріальних збитків немає, повідомив Кремль.
Кремлівська пресслужба назвала можливу атаку дронів "спланованою терористичною акцією та замахом на президента" напередодні Дня Перемоги та параду 9 травня.
Кремль також заявив, що Росія залишає за собою право вжити заходів у відповідь "там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на питання про можливість публічних заходів за участю Путіна, зокрема у Кремлі, відповів, що графік президента триває без змін. Він також додав, що парад 9 травня на Червоній площі відбудеться, змін планів немає.
За словами Пєскова, Путіна не було у Кремлі під час атаки, російський президент сьогодні працює у своїй підмосковній резиденції Ново-Огарьово, повідомляють "РИА Новости".
Відео вибуху над Кремлем
Раніше в середу у різних виданнях та у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи в районі Кремля.
Відео вибуху над Кремлем у ніч на середу опублікував один із російських телеграм-каналів.
"Звук по силі був схожий на гуркіт грому, пишуть сусіди з вулиці Серафимовича. Також мешканці Будинку на набережній бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля Кремлівської стіни після удару. Підсвічування Кремля та Кремлівської набережної зараз вимкнуто", - написав автор каналу.
Вулиця Серафимовича розташована через річку від Кремля, поряд із Болотною площею. На ній стоїть "Будинок на набережній", з якого відкривається краєвид на Кремль.
Що каже Україна
Офіційно Україна не прокоментувала удари дронів.
У пресслужбі президента BBC Україна відповіли, що не мають інформації про так звані нічні атаки на Кремль і назвали їх "нагнітанням ситуації".
Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфров також додав, "як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих".
"Окремо дивують формулювання держави-терориста, - зазначив Нікіфров. - "Теракт - це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників".
Секретар РНБО Олексій Данілов на питання BBC, як він прокоментує заяву Росії про атаку на Кремль, відповів: "Я це ніяк не коментую".
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