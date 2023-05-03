Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
14:20 03.05.2023 |
Європейський союз збільшить об'єми виробництва снарядів до мільйона одиниць в рік. Боєприпаси будуть направляти Україні та членам ЄС.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку і оборонної промисловості Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
За словами Бретона, план Єврокомісії є "безпрецедентним" і спрямованим на нарощування європейської обороноздатності.
Він зазначив, що після рішення Єврокомісії виділити додаткові 500 млн євро на виробництво снарядів оборонна промисловість ЄС має перейти в режим "військової економіки".
"Сьогодні європейська промисловість не достатньо масштабна для того, аби задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів. Але вона має потенціал для цього", - сказав Бретон.
При цьому єврокомісар підкреслив, що пріоритетним завданням залишається постачання снарядів Україні.
"Щоб підтримати Україну в дуже короткостроковій перспективі, ми повинні продовжувати забезпечувати її з наших запасів. Але нам також потрібно змінити пріоритети поточного виробництва та направити його в Україну як пріоритет", - наголосив він.
Видання зазначає, що виробництвом снарядів будуть займатися 13 країн. Зокрема, Болгарія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Румунія, Італія, Швеція, Словенія, Хорватія та Греція. Їх нещодавно відвідав єврокомісар. Бретон також збирається перевірити потужності у Німеччині та Іспанії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ТОП-НОВИНИ
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
|У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
|Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
|США вперше дадуть Україні авіаракети Hydra 70 - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
Бізнес
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ