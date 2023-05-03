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«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар

 

Європейський союз збільшить об'єми виробництва снарядів до мільйона одиниць в рік. Боєприпаси будуть направляти Україні та членам ЄС.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку і оборонної промисловості Тьєррі Бретон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами Бретона, план Єврокомісії є "безпрецедентним" і спрямованим на нарощування європейської обороноздатності.

Він зазначив, що після рішення Єврокомісії виділити додаткові 500 млн євро на виробництво снарядів оборонна промисловість ЄС має перейти в режим "військової економіки".

"Сьогодні європейська промисловість не достатньо масштабна для того, аби задовольнити безпекові потреби України та наших країн-членів. Але вона має потенціал для цього", - сказав Бретон.

При цьому єврокомісар підкреслив, що пріоритетним завданням залишається постачання снарядів Україні.

"Щоб підтримати Україну в дуже короткостроковій перспективі, ми повинні продовжувати забезпечувати її з наших запасів. Але нам також потрібно змінити пріоритети поточного виробництва та направити його в Україну як пріоритет", - наголосив він.

Видання зазначає, що виробництвом снарядів будуть займатися 13 країн. Зокрема, Болгарія, Франція, Чехія, Словаччина, Польща, Румунія, Італія, Швеція, Словенія, Хорватія та Греція. Їх нещодавно відвідав єврокомісар. Бретон також збирається перевірити потужності у Німеччині та Іспанії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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