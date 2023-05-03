Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
13:29 03.05.2023 |
Із 20:00 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8 травня.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
"Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста - заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд. Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів", - наголосив він.
За словами очільника області, такі тимчасові обмеження необхідні, щоб "правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
ТОП-НОВИНИ
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
|У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня
|Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
|США вперше дадуть Україні авіаракети Hydra 70 - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
Бізнес
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ