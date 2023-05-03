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АНАЛІТИКА

У Херсоні запроваджують комендантську годину з вечора 5 травня до ранку 8 травня

13:29 03.05.2023 |

Політика

 

Із 20:00 5 травня у Херсоні почнеться комендантська година, яка триватиме до 6:00 8 травня.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста - заборонено. Також місто буде закрите на вʼїзд та виїзд. Завчасно вирішіть свої справи та зробіть необхідні запаси продуктів та медикаментів", - наголосив він.

За словами очільника області, такі тимчасові обмеження необхідні, щоб "правоохоронці могли виконати свою роботу і не наразити вас на небезпеку".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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