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Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України
13:07 03.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії з офіційним візитом, а також для участі в саміті Північних країн і України, повідомляють ЗМІ.
Канцелярія президента Фінляндії повідомляє в середу, що президент республіки Саулі Нііністьо проводить офіційний візит президента України та саміт Північних країн і України в Гельсінкі.
На сайті президента Республіки Фінляндія зазначається, що офіційні дискусії між президентом Нііністьо та президентом Зеленським "охоплюватимуть оборонну боротьбу України та підтримку України Фінляндією, двосторонні відносини між двома країнами та глобальну геополітичну ситуацію. Після завершення обговорень президенти проведуть спільну пресконференцію". У програмі президента Зеленського також заплановано зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо.
Як повідомляється, у другій половині дня президент Нііністьо проведе саміт Північних країн і України, в якому візьмуть участь прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір.
На саміті обговорюватимуть агресію Росії проти України, постійну підтримку України країнами Північної Європи, розвиток відносин України з ЄС і НАТО, а також ініціативу України щодо справедливого миру. Після офіційних обговорень відбудеться спільна пресконференція.
Прем'єр-міністри країн Північної Європи також проведуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.
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