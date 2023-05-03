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США вперше дадуть Україні авіаракети Hydra 70 - ЗМІ
08:56 03.05.2023 |
Сполучені Штати планують оголосити 3 травня про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який вперше включатиме некеровані авіаційні ракети малої дальності Hydra 70, взяті з надлишкових запасів США. Про це у вівторок, 2 травня, повідомляє Reuters.
Новий пакет США також передбачає передання ЗСУ 155-міліметрових гаубиць, вказується у повідомленні.
Hydra 70 - це американські некеровані авіаційні ракети діаметром 70 мм, виробництва General Dynamics. Вони зазвичай завантажуються в 19-зарядну пускову установку, яка кріпиться під крилом літака або гелікоптера.
Для ракети Hydra 70 було розроблено систему лазерного наведення APKWS, що перетворює її на високоточний боєприпас.
Нагадаємо, 19 квітня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 325 мільйонів доларів, в який увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та боєприпаси для високомобільної реактивної системи залпового вогню HIMARS.
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