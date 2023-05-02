Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп

Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Ухвалення законопроєктів №9259 і №9260 про затвердження відповідних указів президента в цілому підтримали 324 і 333 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. Це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Ухвалення законопроєктів №9259 і №9260 передбачає затвердження указів президента №254/2023 і №255/2023 від 1 травня, згідно з якими строки воєнного стану та загальної мобілізації в Україні подовжуються з 20 травня на 90 діб.