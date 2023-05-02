Фінансові новини
- |
- 02.05.23
- |
- 22:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
17:10 02.05.2023 |
Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.
Ухвалення законопроєктів №9259 і №9260 про затвердження відповідних указів президента в цілому підтримали 324 і 333 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року. Це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Ухвалення законопроєктів №9259 і №9260 передбачає затвердження указів президента №254/2023 і №255/2023 від 1 травня, згідно з якими строки воєнного стану та загальної мобілізації в Україні подовжуються з 20 травня на 90 діб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
|В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини
|Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента
|ЗС України вранці збили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА - Залужний
|КС розпочав розгляд справи про офіційне тлумачення положення Конституції України про єдине громадянство
Бізнес
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі
|CMA не схвалила угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Компанії подають позови до Апеляційного суду