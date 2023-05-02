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Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
15:31 02.05.2023 |
Верховний Суд України визнав незаконним рішення Верховної Ради про відсторонення позафракційного народного депутата Гео Лероса від роботи з ухвалення рішень у парламенті до кінця пленарного засідання, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
"Гео Лерос виграв суд у Верховної Ради! Верховний Суд визнав незаконним рішення Ради про відсторонення депутата", - написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі у вівторок.
Сам Лерос на своїй сторінці у фейсбуці нагадав, що рішення ВР стосувалося відсторонення його від відвідування пленарних засідань на рік "за питання до голови СБУ: "коли агент кремля Єрмак (керівник Офісу президента України Андрій Єрмак - ІФ-У) сяде за державну зраду?".
"Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно "нагнули" і не без того "нагнутий" парламент. Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимось на роботі!" - додав парламентарій.
Як повідомлялося, 23 лютого ВР ухвалила рішення відсторонити Лероса від роботи з ухвалення рішень у парламенті до кінця пленарного засідання. Це рішення підтримав 261 народний депутат. Оскільки засідання ВР не закривалося з 24 лютого 2022 року з огляду на дію в Україні воєнного стану, то Лероса відсторонили від участі в роботі парламенту до кінця війни. Водночас член фракції "Голос" Ярослав Железняк припустив, що таке обмеження щодо Лероса може діяти протягом наступних шести місяців, тобто до кінця поточної сесії (початок вересня 2023 року).
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