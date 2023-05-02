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АНАЛІТИКА

До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони

13:15 02.05.2023 |

Політика

 

До кінця року Україна зможе імплементувати майже 30-35% стандартів НАТО, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У нас на сьогодні вже майже 18% стандартів НАТО впроваджено. Стільки ж приблизно у відсотковому вираженні плануємо освоїти до кінця року. Це означає, що ми легко виходимо на 30-35% протягом цього року", - сказав міністр оборони в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що хоча стандартів НАТО налічується понад 1 200, проте жодна країна-член НАТО не запровадила 100% стандартів.

"У середньому максимальна кількість стандартів НАТО - 30-40%. Є країни, у яких 2%. Є країни, у яких 8%. Це означає, що не стоїть завдання на 100% закрити всі стандарти. Це і неможливо. Наприклад, країна не має флоту, відповідно, флотські стандарти їй не потрібні. Країна, можливо, маленька, не має авіації. Відповідно, у неї немає авіаційних стандартів", - пояснив міністр.

Резніков зазначив, що для вступу до НАТО загалом важливі три речі: наявність цивільно-демократичного контролю, наявність прозорості, публічності та звітності процедур, а також спільне планування військових операцій.

"Щодо першого пункту - цивільно-демократичний контроль. Наш закон уже показує, що міністр оборони цивільний. І поступово нарощуються темпи, зокрема збільшується кількість цивільних заступників. Другий пункт, прозорість, система LOGFAS уже працює. Плюс, я створив агентство з військових закупівель. Те ж саме буде щодо тилового забезпечення. А третє - спільне військове планування. Це вже застосовують наші генерали з точки зору обговорення планування операції, тому що ми вже користуємося натовською зброєю", - сказав глава відомства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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