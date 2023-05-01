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Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки

13:43 01.05.2023 |

Економіка

Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки

 

Бізнес у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) підвищився до 51,5 із 49,5 у березні, перетнувши нейтральний рівень (50 пунктів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів", - йдеться в повідомленні.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, попри певне пом'якшення прогнозів зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін, а також тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки респондентів щодо зайнятості пом'якшилися: підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують на збільшення чисельності працівників, решта опитаних секторів прогнозують нижчі ніж в попередні місяці темпи скорочення персоналу.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 04 до 21 квітня 2023 року. В опитуванні взяло участь 481 підприємство. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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